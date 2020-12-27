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Шоу-бизнес

Могла и по миру пустить: адвокат рассказал, как Степаненко вогнала Петросяна в долги

16:40 27 декабря 2020
Евгений Петросян и Елена Степаненко

Адвокат известного юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин рассказал, что его клиент оказался по уши в долгах из-за своей бывшей жены Елены Степаненко — та не платила совершенно никаких коммунальных платежей, так как жилье принадлежит ее экс-супругу, сообщает «Пятый канал».

«Евгений Ваганович Петросян подразумевал, что раз Елена Степаненко живёт в этой квартире, значит, она и должна её содержать — оплачивать коммунальные платежи, капитальный ремонт, налог. Но, как бы не так!» — рассказал он.

Защитник уточнил, что на фоне сложившейся ситуации теперь на квартире повисла задолженность в размере нескольких сотен тысяч рублей, которую артист будет погашать самостоятельно.

Жорин отметил, что на сегодняшний день квартира пребывает на стадии раздела собственности в судебном порядке.

Как писали «ФАКТЫ», в 2018 году юморист решил развестись со Степаненко. Супружеская пара прожила в браке 33 года. Сейчас экс-супруги продолжают заниматься разделом имущества в судебном порядке. Источник в Хамовническом суде Москвы сообщил, что в иске по разделу имущества фигурируют 10 московских квартир. Их общая стоимость около 24 миллиона долларов.

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