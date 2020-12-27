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«Две бутылки водки в одно рыло»: популярный в 90-е певец Шура рассказал, как смог справиться с зависимостями

16:55 27 декабря 2020
«Две бутылки воды в одно рыло»: популярный в 90-е певец Шура рассказал, как смог справиться с зависимостями

45-летний российский певец Александр Медведев, более известный как Шура, признался, что страдал от сильной алкогольной зависимости и лишнего веса. Своими откровениями Медведев поделился с телеканалом НТВ.

По словам музыканта, он пил буквально каждый день, совершенно не сдерживая себя. К тому же исполнитель суперхита «Ты не верь слезам» весил на 37 килограмм больше, чем сегодня.

«Когда к зеркалу подходишь, на себя не хочется смотреть. Еще больше жрать начинаешь. Я ел, ел, еще и бухал. Я мог выпить в день по две бутылки водки в одно рыло», — вспоминает Шура.

К счастью, позже ему удалось избавиться от пагубных зависимостей. После операции на желудке Александр Владимирович ест только маленькими порциями, ну, а с алкоголем полностью завязал.

В этом певцу помог домашний питомец — крошечная собачка породы чихуахуа, которая не дает Шуре страдать от одиночества. Кстати, завершающийся год артист считает вполне удачным — сказываются обстоятельства, которые ему довелось пережить.

«Все ругают год (2020. — Авт.). После того как переживаешь онкологическое заболевание, наркозависимость, алкогольную зависимость, начинаешь, ложась вечером спать, благодарить за прошедший день. Я бы не стал ругать этот год. Это был хороший год», — улыбается артист.

Напомним, в мае «ФАКТЫ» публиковали фото резко похудевшего Шуры.

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