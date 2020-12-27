"Вагаша-симпатяша": жена Петросяна растрогала снимком сына с подарком от Деда Мороза

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась свежей фотографией маленького сына Вагана, родившегося прошлой весной.

Молодая мамочка запечатлела ребенка в домашней обстановке: он одет в стильный темно-серый костюм и такого же цвета кепку с принтом Микки Мауса.

Рядом с малышом стоит игрушечный автомобиль, который он с интересом разглядывает.

«Дедушка Мороз не выдержал и принес подарок пораньше», — призналась Татьяна.

Снимок растрогал подписчиков супруги Евгения Вагановича.

«Какая прелесть! Малышок чудо!», «Вагаша-симпатяша», «Крутышка», «Крутяшка-модняшка, весь в мамочку», «Щечки-персики», «Так похож на маму, просто копия», — пишут фолловеры, которые опознали в «транспортном средстве» бегомашину.

В свою очередь, Брухунова отметила, что сын, которому меньше года, уже вовсю играет с автомобилем.

«Он понимает, что это машина?» — спросила одна из подписчиц.

«Конечно. Он и сидит на ней», — похвасталась жена Петросяна.

Впервые об отношениях юмориста с его помощницей заговорили в 2018 году. Ради любви к молодой избраннице сатирик развелся с Еленой Степаненко после 30 лет брака. После появления на свет Вагана ходили слухи, что ребенка выносила суррогатная мать, однако спутница жизни Евгения Вагановича утверждает, что рожала сама.

Первое фото малыша Татьяна запостила в сеть только в начале декабря.

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