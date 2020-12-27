Ухаживает очень красиво: у Кристины Асмус появился таинственный поклонник

32-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус совсем недавно развелась со своим супругом Гариком Харламовым. Но, судя по всему, ее личная жизнь уже начала налаживаться (ранее этим же похвалился и Харламов).

Некий таинственный мужчина красиво ухаживает за актрисой-блондинкой, заваливая ее цветами.

Накануне Асмус похвасталась роскошным букетом в Stories своего аккаунта в социальной сети Instagram.

«Пришла я сейчас в театр, а меня тут ждёт шикарный букет от анонима. Внутри записки текст: „Для милой девочки из Протвина“. Это моя героиня», — похвасталась Асмус.

К букету белых роз была приложена карточка со словами: «Вселенная тебя любит». При этом свою личность тайный поклонник решил не раскрывать.

Кристина поблагодарила его через личный микроблог, отметив также его прекрасный вкус.

Пользователи Сети гадают по поводу имени таинственного незнакомца. Называют самые разные версии. Многие обратили внимание и на тот факт, что Асмус решила похвастаться цветами в социальных сетях, чего раньше за ней замечено не было. Некоторые предположили, что таким образом она провоцирует Харламова, стремясь вызвать у него ревность и показывая свою востребованность у мужчин.

Напомним, на днях о собственном тайном романе с актрисой сообщил звезда сериала «Универ» Алексей Гаврилов.



539

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter