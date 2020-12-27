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"Папа рыдает": Шепелев показал, как сын Жанны Фриске играет на пианино

18:56 27 декабря 2020
«Папа рыдает»: Шепелев показал, как сын Жанны Фриске играет на пианино

37-летний телеведущий Дмитрий Шепелев воспитывает своего сына Платона, рожденного в отношениях с певицей Жанной Фриске, жизнь которой оборвалась в 2015 году из-за онкологического заболевания.

Мальчику уже исполнилось семь лет, поэтому в этом году он пошел в престижную столичную школу, пишет «Стархит».

Помимо изучением английского языка и занятий спортом Платон увлекается музыкой.

Чтобы показать, каких успехов добился мальчик, Дмитрий впервые разместил запись игры сына на синтезаторе в своих Сторис в Instagram.

«Папа рыдает», — подписал он пост.

Видео быстро распространилось в фанатских сообществах. Поклонники восхитились навыками Платона.

«Какой молодец», «У него отлично получается», «Весь в маму… Музыкальный», — порадовались подписчики.

Дмитрий воспитывает сына вместе с архитектором Екатериной Тулуповой, с которой состоит в отношениях уже больше четырех лет. Пара познакомилась в детском саду, куда ходили их дети-ровесники.

Напомним, ранее выяснилось, что маленький сын Жанны Фриске ни разу не навестил могилу матери.

Фото Instagram Дмитрия Шепелева

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