Жена нардепа Тищенко опубликовала свой «самый любимый за 25 лет» кадр

25-летняя Алла Барановская, супруга депутата Верховной Рады Украины и ресторатора Николая Тищенко, чей ресторан «Велюр» приобрел печальную популярность во время карантина, часто делится в Instagram подробностями своей жизни, в которой помимо работы и руководства салоном находится и место для семьи.

На днях Алла решила опубликовать свой «самый любимый за 25 лет» образ — вероятно, фото, которое наиболее точно передает ее характер и внутренний мир.

«Если вы спросите меня, какой мой любимый кадр за все 25 лет, я скажу этот», — написала молодая женщина.

Таким образом женщина выразила поддержку сбору средств для маленькой девочки, которую проводит в своем Instagram.

Кроме того, ранее жена Тищенко поздравила работников сферы здравоохранения с Днем медика, предоставив им наборы косметики и сертификаты в салоны красоты. В сети элитный бокс с такой косметикой можно приобрести за 5 тысяч гривен.

В то же время нередки на страницах Аллы Барановской и фото из дорогих ресторанов, курортов, бутиков и салонов.

Напомним, дочь Михаила Добкина Алла сразила сети своей мечтой — с «нуля» собрать полный «Олимпийский».



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