28.17 / 28.34 34.14 / 34.41
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Попал под капельницы: руководитель "Ералаша" Грачевский напугал фотографией из больницы

20:41 27 декабря 2020
Попал под капельницы: руководитель «Ералаша» Грачевский напугал фотографией из больницы

Рассказывавший на днях о печальных перспективах развития своего детища, киножурнала «Ералаш», 71-летний Борис Грачевский напугал поклонников новым постом в Instagram, сделанным в стенах больницы.

«А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами», — поделился создатель «Ералаша» больничным фото.

Очевидно, Борис Юрьевич заболел коронавирусом, как и многие известные деятели культуры в уходящем году.

При этом Грачевский не теряет оптимизма — во время селфи он широко улыбнулся, несмотря на надетую кислородную маску.

Фолловеры Грачевского поспешили выразить ему слова поддержки, напомнив, что вирус боится юмора.

Кроме того, Бориса Юрьевича поддерживает его семья — молодая актриса Екатерина Белоцерковская, ставшая третьей официальной избранницей режиссера, и маленький сын Филипп, который родился в апреле 2020 года.

Фото Instagram Бориса Грачевского

94

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Добкина

Длинноногая дочь экс-нардепа Добкина нацелилась на "Олимпийский"

Геннадий Кернес

В очереди — жена и трое детей: стало известно, кому мэр Харькова оставил свое состояние

Лиза Арзамасова и Илья Авербух

"Вышла замуж по залету": психолог назвал причину скороспешной свадьбы Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха

Мама с сыном

"Вагаша-симпатяша": жена Петросяна растрогала снимком сына с подарком от Деда Мороза

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер