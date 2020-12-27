Попал под капельницы: руководитель "Ералаша" Грачевский напугал фотографией из больницы

Рассказывавший на днях о печальных перспективах развития своего детища, киножурнала «Ералаш», 71-летний Борис Грачевский напугал поклонников новым постом в Instagram, сделанным в стенах больницы.

«А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами», — поделился создатель «Ералаша» больничным фото.

Очевидно, Борис Юрьевич заболел коронавирусом, как и многие известные деятели культуры в уходящем году.

При этом Грачевский не теряет оптимизма — во время селфи он широко улыбнулся, несмотря на надетую кислородную маску.

Фолловеры Грачевского поспешили выразить ему слова поддержки, напомнив, что вирус боится юмора.

Кроме того, Бориса Юрьевича поддерживает его семья — молодая актриса Екатерина Белоцерковская, ставшая третьей официальной избранницей режиссера, и маленький сын Филипп, который родился в апреле 2020 года.

Фото Instagram Бориса Грачевского

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