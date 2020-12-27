"Вера, помоги!" Поклонник обратился к Брежневой из-за ревности жены
Певица Вера Брежнева решила подвести итоги года в соцсети, для чего обратилась к своим поклонникам и призвала их ответить, какой именно она им нравится.
«Личность? Певица? Мама? Филантроп? Актриса? Бизнесвумен? Жизнелюб? Нежная? Добрая? Спокойная и надёжная? Сексуальная? Сильная?», — перечислила красавица варианты ответов.
Примечательно, что пост проиллюстрирован селфи Веры в окружении поклонников.
Поклонники звезды наперебой начали признаваться ей в любви и обожании.
А один из них даже сообщил, что она является причиной раздора в его семье и попросил ее об одолжении.
«Вера, моя жена меня к Вам ревнует. Поздравьте ее с Новым годом. Ей будет приятно», — написал он.
Неизвестно, чем закончились «разборки» в семье поклонника, но все фанаты поспешили заверить Веру, что любят ее в любом амплуа и в любом образе.
Напомним, 11-летняя дочь Веры Сара Киперман тоже гордится своей внешностью.373
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter