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Шоу-бизнес

У звезды «Мстителей» родился четвертый ребенок

8:35 28 декабря 2020
Джош Бролин с женой и дочкой Уэстлин

52-летний голливудский актер Джош Бролин, который недавно удивил своих подписчиков в Instagram снимком в полностью голом виде, в четвертый раз стал отцом. 32-летняя жена кинозвезды Кэтрин Бойд родила их общего второго ребенка. Девочке дали имя Чэпел Грейс Бролин. Гордая мама опубликовала ее первые фотографии в соцсетях. Малышка появилась на свет 25 декабря. «Наш маленький рождественский вечерний ангел», — написала Кэтрин.

Имя девочки Chapel переводится, как «часовня». Бролин отметил, что он и его жена, не будучи особенно религиозными, всегда находили утешение в часовнях.

Джош и Кэтрин поженились в 2016 году. У них уже есть двухлетняя дочь Уэстлин.

У Джоша, сына актера Джеймса Бролина и пасынка певицы Барбры Стрейзанд, есть еще двое взрослых детей от первой жены, актрисы Элис Эдер — 26-летняя Иден и 32-летний Тревор. Второй брак Бролина с кинозвездой Дайан Лейн был бездетным.

Джош Бролин известен по роли Таноса в фильмах серии «Мстители», а также по картинам «Харви Милк» (за роль в которой номинировался на «Оскар»), «Старикам тут не место», «Люди в черном 3», «День труда». 


Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки родилась с «волчьей пастью».

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