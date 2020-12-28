Голая классика: жена-модель музыканта Адама Левина впервые показала свое свадебное платье

Модель Бехати Принслу, уроженка Намибии и один из «ангелов» Victoria’s Secret, вышла замуж за американского музыканта Адама Левина в июне 2014 года. Но лишь теперь показала публике свое свадебное платье. Она опубликовала несколько снимков у себя в Instagram в честь дня рождения дизайнера ее подвенечного наряда — Александра Вонга. В том числе и тот, где она принимает поздравления от Александра на свадьбе.

Платье Бехати отличалось простым классическим покроем. Однако ему придавали оригинальность необычные детали — обнажающие кожу прямоугольные вырезы в районе декольте и по бокам.

Впрочем, изделие Ванга было не единственным свадебным туалетом Бехати. Она также заказала платье бренда Marchesa (его соосновательницей является бывшая жена скандально известного продюсера Харви Вайнштена Джорджина Чапман).

У 32-летней Бехати и 41-летнего солиста группы Maroon 5, который в 2013 году был провозглашен журналом People «самым сексуальным мужчиной из ныне живущих, подрастают две дочки — четырехлетняя Дасти Роуз и двухлетняя Джио Грейс.





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