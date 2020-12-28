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Шоу-бизнес

Наталья Поклонская в прозрачном платье «пококетничала» с Зеленским

10:07 28 декабря 2020
Наталья Поклонская

Коллаборантка Наталья Поклонская пококетничала, пообещав фолловерам поискать фотографию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Так, в Instagram она выложила совместное фото с певицей Наташей Королевой и ее супругом Сергеем Глушко (Тарзаном).

На фото она снялась в облегающем и полупрозрачном топе.

«Вау! Копалась в старых фото и нашла. Еще покопаюсь, может и с президентом Украины найду», — комментирует Поклонская фото с Королевой и Тарзаном.

Ранее Поклонская через соцсети обратилась к американскому бизнесмену Илону Маску, пригласив того переехать в оккупированный Крым, сравнив его с Марсом. Однако Маск на это предложение коллаборантки не отозвался. Зато отреагировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, обидевшийся на Поклонскую, зазывающего в Крым американца и не доверяющую российским технологиям.

Фото Натальи Поклонской из соцсетей.

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