Наталья Поклонская в прозрачном платье «пококетничала» с Зеленским
Коллаборантка Наталья Поклонская пококетничала, пообещав фолловерам поискать фотографию с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Так, в Instagram она выложила совместное фото с певицей Наташей Королевой и ее супругом Сергеем Глушко (Тарзаном).
На фото она снялась в облегающем и полупрозрачном топе.
«Вау! Копалась в старых фото и нашла. Еще покопаюсь, может и с президентом Украины найду», — комментирует Поклонская фото с Королевой и Тарзаном.
Ранее Поклонская через соцсети обратилась к американскому бизнесмену Илону Маску, пригласив того переехать в оккупированный Крым, сравнив его с Марсом. Однако Маск на это предложение коллаборантки не отозвался. Зато отреагировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, обидевшийся на Поклонскую, зазывающего в Крым американца и не доверяющую российским технологиям.
Фото Натальи Поклонской из соцсетей.2260
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