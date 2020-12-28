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Шоу-бизнес

Сын Михаила Боярского раскрыл «мучительную» загадку с ролью в фильме

10:11 28 декабря 2020
Архивное фото

Российский актер Михаил Боярский отпраздновал 70-летний юбилей, с чем первым его поздравил сын Сергей. В своем Instagram он показал совместное фото с отцом, назвав того «фундаментом большой семьи, гордостью и опорой».

Одновременно Сергею пришлось ответить и на вопрос одной из своих подписчиц, которая вдруг разглядела в нем маленького героя фильма «Трое в лодке, не считая собаки» с Андреем Мироновым и Александром Ширвиндтом в главных ролях.

На самом деле Сергей далек и от кино, и от театра. Он является депутатом Госдумы, первым заместителем председателя Комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также сопредседателем Центрального совета сторонников партии «Единая Россия».

А тем временем дочь Боярского Лиза объяснила, почему не хочет сниматься в кино обнаженной.

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