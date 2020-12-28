«Делитесь таким очень личным»: жена Макаревича удивила необычным свадебным фото

Супруга музыканта Андрея Макаревича Эйнат Кляйн поделилась в соцсетях свадебной фотографией — пара вступила в брак год назад.

«Год прошел, а ощущения ничуть не изменились!» — пишет она в Instagram в комментарии. На фотографии грустный Андрей Макаревич, сидящий в кресле, подпирает голову рукой, а его супруга будто бы его утешает.

Одна из комментаторов шутит, что это фото напоминает ей сцену из старого советского фильма «Веселые ребята» — в ней пара сидит в театре. Женщине очень жмут туфли, которые она с облегчением снимает. На ее глазах — слезы. «Эмма! За эти слёзы я люблю тебя еще больше», — говорит ее спутник.

Напомним, что недавно Андрей Макаревич отказался принимать участие в передачах, посвященных памяти ушедших известных людей, заявив, что он против такого «стриптиза». По его мнению, в такие минуты лучше помолчать и самому вспомнить все, что связано с ушедшим из жизни человеком: «Идите в ж***. Память моя — это моя память. Она не требует демонстрации. Тем более стриптиза. Хорошая традиция — помолчать. Хотя бы минуту».

Фото Эйнат Кляйн из соцсетей.

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