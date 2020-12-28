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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева попросила помощи из-за болезни маленькой дочки

10:47 28 декабря 2020
Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева, рассказавшая ранее о потере ребенка, попросила помощи в сети из-за болезни двухлетней дочки Маши. Российская телезвезда написала в Instagram о том, что у девочки поднялась высокая температура. Лера спросила у подписчиков, как они лечат своих детей и что делают в подобных ситуациях.

«38.5 у Машули. Девочки, делитесь, как лечите малышей?», — спросила Кудрявцева.

На вопрос ответили и многие звезды шоу-бизнеса. Певица Алсу посоветовала лечиться с помощью гомеопатии. Ирина Безрукова считает, что лучше обратиться к терапевту.

Стоит отметить, что еще на прошлой неделе Кудрявцева публиковала фото и видео с первого новогоднего утренника Маши в частном садике, который они посетили всей семьей, веселились возле елки. А вечером они развлекались, катаясь с горки на надувной подушке.

Напомним, Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе нее на 16 лет. У Леры есть старший сын Жан от солиста группы «Ласковый май» Сергея Ленюка.

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