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«Казацкие усы»: Jerry Heil рассказала, как стригла волосы над губой перед первым поцелуем

10:59 28 декабря 2020
«Казацкие усы»: Jerry Heil рассказала, как стригла волосы над губой перед первым поцелуем

Популярная певица Jerry Heil вспомнила свое первое свидание с неким М., поцелуй с которым ей жутко не понравился. Однако акцент звезда Instagram сделала не на самом поцелуе, а на подготовке к нему.

Так, перед самым «важным событием» в жизни 17-летней девочки ей вдруг показалось, что у нее слишком большие… усики над губой, поэтому Яна немедленно решила их состричь маникюрными ножницами.

«Почему-то в этот вечер пушок казался казацкими усами — больше, думалось, только у дяди Вовы и у соседки бабы Лены. Но у бабы Лены внимание отвлекал ее яркий макияж — как будто эту штукатурку удалось сохранить нетронутой… со времен войны», — передала свои эмоции автор хита «Охрана, отмена».

Продолжение истории она пообещала рассказать в следующем посте, но читатели «ФАКТОВ» уже знают, что тогда произошло, ведь в марте в интервью нашему изданию Яна Шемаева рассказала, что на первое свидание с ней… тайком отправилась мама, которая смогла рассмотреть первый поцелуй будущей певицы во всех подробностях.

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