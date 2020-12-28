«Казацкие усы»: Jerry Heil рассказала, как стригла волосы над губой перед первым поцелуем

Популярная певица Jerry Heil вспомнила свое первое свидание с неким М., поцелуй с которым ей жутко не понравился. Однако акцент звезда Instagram сделала не на самом поцелуе, а на подготовке к нему.

Так, перед самым «важным событием» в жизни 17-летней девочки ей вдруг показалось, что у нее слишком большие… усики над губой, поэтому Яна немедленно решила их состричь маникюрными ножницами.

«Почему-то в этот вечер пушок казался казацкими усами — больше, думалось, только у дяди Вовы и у соседки бабы Лены. Но у бабы Лены внимание отвлекал ее яркий макияж — как будто эту штукатурку удалось сохранить нетронутой… со времен войны», — передала свои эмоции автор хита «Охрана, отмена».

Продолжение истории она пообещала рассказать в следующем посте, но читатели «ФАКТОВ» уже знают, что тогда произошло, ведь в марте в интервью нашему изданию Яна Шемаева рассказала, что на первое свидание с ней… тайком отправилась мама, которая смогла рассмотреть первый поцелуй будущей певицы во всех подробностях.



200

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter