«Петросян?» «Двойника» Зеленского задело «лестное» сравнение после его новой пародии

Юморист Юрий Великий, который играет Владимира Зеленского в шоу студии «Квартал 95», презентовал свою новую пародию и отреагировал на сравнение номера с «творчеством Петросяна».

В номере, фрагмент которого он выложил в Instagram, юморист представляет американского президента Дональда Трампа, сидящего в кабинете. В дверь стучат, однако тот кричит: «Оставьте меня! Оставьте меня на второй срок».

Один из фолловеров в комментариях съехидничал по поводу российского юмориста Евгения Петросяна, на что отреагировал Великий.

В номере Юрий Великий показывает, как Дональд Трамп, пытаясь задержаться в кресле президента еще на один срок, просит совета у других мировых лидеров.

Напомним, что артисты из «Квартала 95» пошутили по поводу протестов физических лиц-предпринимателей, собравшихся под столичным Дворцом Украина в тот день, когда там шел концерт «кварталовцев».

Фото Юрия Великого из соцсетей.

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