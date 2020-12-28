Ирина Федишин раскрыла секрет своей стройности

Популярная певица Ирина Федишин, расплакавшаяся после своего концерта, раскрыла секрет своей стройности. 33-летняя мама двух сыновей, чьей фигуре можно только позавидовать, рассказала, что ранее регулярно посещала спортзал. А сейчас, в условиях карантина, занимается дома. И хотя она никогда не была пышкой, следит за фигурой.

«У меня такая работа, что я всегда стараюсь хорошо выглядеть. Но в связи с карантином активная деятельность слегка снизилась и, чтобы не набрать лишний вес, я уделяю время кардионагрузкам», — рассказала Ирина за кулисами съемок проекта «Музыкальная платформа».

Федишин любит утренние пробежки и зарядку на свежем воздухе, ее часто можно увидеть в парке. Своими советами артистка делится с поклонниками в сети, показывая видео занятий.

«Из-за карантина я не ходила в фитнес-клуб, поэтому включала на YouTube видео и занималась. Мы не едим дома жирные блюда, предпочитаем запеченные овощи, а с утра я готовлю кашу. Я и мои близкие отказались от сладостей и сахара», — поделилась певица с каналом «Украина».

Напомним, Ирина Федишин с мужем переболели коронавирусом. В интервью «ФАКТАМ» певица рассказала, что сама перенесла болезнь в легкой форме, а вот у Виталия были тяжелые симптомы, развилась пневмония.

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