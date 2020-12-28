Звучавшая на скандальном видео Дзюбы телеведущая блеснула в вызывающем ролике

Фолловеры ополчились на телеведущую передачи «Матч ТВ» Марию Орзул, чей голос звучит на скандальном интимном видео капитана питерского «Зенита» и сборной России по футболу Артема Дзюбы, самоудовлетворяющегося перед камерой — в это время по телевизору идет спортивная передача.

Мария Орзул снялась в клипе (на видео она справа), основная тема которого — смена костюмов двумя соперничающими девушками. Видео она выложила в Instagram.

Некоторым интернет-пользователям клип показался неприличным — в ход почему-то пошли комментарии с упоминанием порнохаба и семейного положения Орзул. Не обошлось и без упоминания об Артеме Дзюбе.

Напомним, что после скандала с Дзюбой Мария Орзул очень удивлялась, что ее имя всплывает в связи с интимным видео. Она рассказывала, что компрометирующий ролик не смотрела, а с самим футболистам не общалась «миллион лет».

Фото Марии Орзул из социальных сетей.

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