Алиса Фрейндлих госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии

Знаменитую российскую актрису Алису Фрейндлих («Служебный роман») экстренно госпитализировали в клинику в Санкт-Петербурге. У 86-летней артистки диагностировали коронавирус. Состояние Алисы Бруновны тяжелое. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv. Источник пишет, что у актрисы 80% поражения лёгких. Она находится в реанимации. Динамика отрицательная. Кислород подаётся через аппарат для неинвазивной вентиляции легких.

Напомним, Фрейндлих госпитализировали 25 декабря. Тогда у неё было поражено 36% лёгких.

В Большом драматическом театре, где служит Фрейндлих, ранее подтвердили госпитализацию актрисы и сообщили, что она поправляется.

Напомним, многие знаменитости переболели коронавирусом. Многих болезнь убила. Не пощадил недуг знаменитого режиссера Романа Виктюка, он ушел из жизни от осложнений 17 ноября.

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