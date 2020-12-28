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«Кричали бы «сжечь ее»!!!!» Певица Приходько укорила «не эволюционировавших» украинцев

12:01 28 декабря 2020
Анастасия Приходько

Певица Анастасия Приходько, рассказавшая в соцсетях, как вызывала полицейских, которые провели воспитательную беседу с ее дочкой, ответила критикам и привела в качестве примера недавнюю историю, случившуюся в Италии.

«Я представляю, если бы выложила такое фото… Тут пол Украины кричало бы „сжечь ее“! Дорогие мои, не надо рассказывать, что вы хотите в Европу и вы чувствуете себя европейцами, ок? Почитав ваши комментарии под постом „о вызове полиции“, у меня возникло ощущение, что вы еще не все этапы эволюции прошли», — пишет певица в Instagram и рассказывает историю 94-летнего одинокого мужчины из Италии, который позвонил в полицию и попросил, чтобы, если есть такая возможность, к нему заехали правоохранители и «составили компанию» на Рождество…

Ранее певица рассказывала, что у ее дочки Наны непростой характер, и что она — «протестующий подросток, а не детка-ромашка».

Фото Анастасии Приходько из соцсетей.

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