Скандал в соцсетях: жена Алека Болдуина признала, что жила под вымышленным именем и притворялась испанкой

Жена голливудского актера Алека Болдуина, известная как Хилария Болдуин (в девичестве Томас), вынуждена была признаться в обмане. В соцсетях появились посты, где выражались сомнения по поводу ее происхождения и культурной идентичности. Появилась информация, что миссис Болдуин выдает себя за испанку и старается говорить с испанским акцентом, иногда «забывая», английские слова. Причем степень ее акцента все время варьирует.

В биографии на сайте инструктора по йоге утверждается, что она родилась на испанском острове Мальорка. В то время, как на самом деле местом ее рождения является город Бостон в штате Массачусетс. И зовут ее по документам вовсе не Хилария, а Хиллари.

В 2016 году в ее интервью журналу Hola! упоминалось, что «уроженка Испании Хилария разговаривает с детьми на своем родном языке — испанском».

36-летняя мать пятерых детей записала видео, в котором признала, что на самом деле родилась в Бостоне, но что ее семья проводила время попеременно — то в США, то в Испании. И что ее родители, а также брат, предпочли поселиться на Мальорке (куда они переехали в 2011 году), в то время, как она сама осела в Америке. Женщина также призналась, что ее настоящее имя Хиллари. Но в Испании она привыкла именоваться Хиларией. И именно так ее называют родные. Что касается акцента, то это не игра. Она на самом деле путается в двух языках — особенно, когда нервничает.

«У нас в доме практикуются обе культуры. Мы с Алеком воспитываем наших детей двуязычными — так же, как воспитывали меня. Для меня это очень важно. Я понимаю, что моя история немного отличается, но это моя история, и я ею очень горжусь», — заявила Хилария-Хиллари. Она также хочет взять перерыв в соцсетях, активным пользователем которых она является, надеясь, что все утихнет и ее оставят в покое.

Томас и Болдуин поженились в 2012 году. У них родилось пятеро детей — Кармен, Рафаэль, Леонардо, Ромео и Эдуардо. Самый младший появился на свет в сентябре 2020 года.

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