28.16 / 28.41 34.14 / 34.64
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Скандал в соцсетях: жена Алека Болдуина признала, что жила под вымышленным именем и притворялась испанкой

12:04 28 декабря 2020
Алек и Хилария Болдуин с детьми

Жена голливудского актера Алека Болдуина, известная как Хилария Болдуин (в девичестве Томас), вынуждена была признаться в обмане. В соцсетях появились посты, где выражались сомнения по поводу ее происхождения и культурной идентичности. Появилась информация, что миссис Болдуин выдает себя за испанку и старается говорить с испанским акцентом, иногда «забывая», английские слова. Причем степень ее акцента все время варьирует.

В биографии на сайте инструктора по йоге утверждается, что она родилась на испанском острове Мальорка. В то время, как на самом деле местом ее рождения является город Бостон в штате Массачусетс. И зовут ее по документам вовсе не Хилария, а Хиллари.

В 2016 году в ее интервью журналу Hola! упоминалось, что «уроженка Испании Хилария разговаривает с детьми на своем родном языке — испанском».

36-летняя мать пятерых детей записала видео, в котором признала, что на самом деле родилась в Бостоне, но что ее семья проводила время попеременно — то в США, то в Испании. И что ее родители, а также брат, предпочли поселиться на Мальорке (куда они переехали в 2011 году), в то время, как она сама осела в Америке. Женщина также призналась, что ее настоящее имя Хиллари. Но в Испании она привыкла именоваться Хиларией. И именно так ее называют родные. Что касается акцента, то это не игра. Она на самом деле путается в двух языках — особенно, когда нервничает.

«У нас в доме практикуются обе культуры. Мы с Алеком воспитываем наших детей двуязычными — так же, как воспитывали меня. Для меня это очень важно. Я понимаю, что моя история немного отличается, но это моя история, и я ею очень горжусь», — заявила Хилария-Хиллари. Она также хочет взять перерыв в соцсетях, активным пользователем которых она является, надеясь, что все утихнет и ее оставят в покое.

Томас и Болдуин поженились в 2012 году. У них родилось пятеро детей — Кармен, Рафаэль, Леонардо, Ромео и Эдуардо. Самый младший появился на свет в сентябре 2020 года.


193

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Виталий Кличко

Журналистка Крюкова на похоронах Кернеса подслушала разговор и устроила скандал вокруг Кличко

«До какого же маразма доходят»: Гарик Харламов испытал гнев читателей из-за шуток о Дмитрии Гордоне

«До какого же маразма доходят»: Гарик Харламов испытал гнев читателей из-за шуток о Дмитрии Гордоне

Алла Добкина

Длинноногая дочь экс-нардепа Добкина нацелилась на "Олимпийский"

«Ну очень некрасиво поступили»: «холостячку» Мишину пристыдили из-за отвергнутого участника

«Ну очень некрасиво поступили»: «холостячку» Мишину пристыдили из-за отвергнутого участника

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер