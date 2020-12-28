Российская звезда получила роль в продолжении популярного украинского сериала «Крепостная»

В третьем сезоне украинской костюмированной драмы «Крепостная» вместо Екатерины Ковальчук, которая играла ранее Катю Вербицкую, будет сниматься российская актриса Соня Присс.

Как сообщает «СТБ», третий сезон — совершенно новая история о героине фильма. «Продолжение „Крепостной“ — это история новой Кати, которая многое пережила, и все это оставило заметные рубцы. Перед нами теперь другая героиня, и их нельзя сравнивать», — отмечает шоуранер сериала Тала Пристаецкая.

О восходящей звезде Соне Присс, которая успела сыграть во многих фильмах, известно, что она росла в семье учителей, однако с детства хотела быть актрисой. Однако родители настояли, и девушка поступила на филологический факультет, передает «24сми».

Вскоре она уехала в США по программе Work and Travel, потом выиграла конкурс для студентов и получила возможность пройти курс актерского мастерства в Айдахо. Вернувшись в Россию, Присс закончила Российский институт сценических искусств.

Софья Присс принимала участие в фильмах «Крылья империи», «Пять минут тишины. Возвращение», «Вторая первая любовь», «Рыцарь нашего времени», «Неопалимый Феникс», «Сильная ты», «Танцы на песке», «Серебряные коньки».

Ранее снимающаяся в сериале «Крепостная» Наталка Денисенко рассказала, как заболела коронавирусом и как переносит заболевание ее семья.

Фото Софьи Присс из социальных сетей.

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