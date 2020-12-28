Галкин раскрыл секрет «загадочного объекта» во дворе их с Пугачевой замка

Максим Галкин решил удовлетворить любопытство своих подписчиков в Instagram, которые задаются вопросом: что за арт-объект попадает в кадр при съемке загородного дома Пугачевой и Галкина.

По словам шоумена, автором металлической скульптуры «Георгий и змей» является его давний друг Андрей Налич.

«Несколько лет назад мы решили воплотить у нас в саду одну из его давних задумок. В этой скульптуре сочетается и мощь, и динамика, и воздушность, и лаконичность. Это была непростая технологическая задача, учитывая, что высота скульптуры из нержавеющей стали более 7 метров, а вес более тонны, при этом изгибы змея держатся без каких-либо дополнительных подпорок», — рассказал восхищенный Галкин, отметив, что даже доставка готовой скульптуры стала настоящей многоходовой задачей.

Напомним, недавно Максим Галкин выложил в сеть фото из своего замка, в котором в кадр как бы случайно попала звездная хозяйка без макияжа.

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