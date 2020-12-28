Вынудивший Зеленского на перепалку режиссер попал впросак с сыном

Российский режиссер армянского происхождения Сарик Андреасян, который обвинял президента Украины в поставке Азербайджану «фосфорных бомб», во время переписки с Владимиром Зеленским назвал его сына Марком.

Тогда еще Зеленский ответил: «И, к стати, моего сына не зовут Марк». Оказалось, что так зовут сына самого Андреасяна, из-за недавнего поступка которого режиссера теперь мучает совесть — об этой истории он написал в Instagram.

Оказалось, что его «прекрасный сын потратил на игрушки в телефоне очень большую сумму денег». «Я привязал его телефон к своему аккаунту и упустил момент списания средств!» — пишет режиссер.

Напомним, что недавно Сарик Андреасян, делясь впечатлением от отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах, сказал, что люди в ОАЭ сделали из пустыни чудо, и что не понимает, «почему мы сделали в своих странах из потенциального рая — г. но!»

Фото Сарика Андреасяна из социальных сетей.

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