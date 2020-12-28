«Ну вот и все»: Алена Апина сделала жутковатый пост о российской вакцине

Певица Алена Апина в социальных сетях сообщила, что привилась российской вакциной против коронавирусной инфекции.

«Ну вот и все! Страхам и всяким ожиданиям конец! Я сделала прививку!» — пишет Апина в Instagram и ставит хэштеги ковидсдохни, апинамолодец и сновымгодом.

В комментариях под своим постом певица уточняет, что привилась вакциной «Спутник».

А одна из фолловеров, скептически назвав поступок Алены Апиной «смелым», пишет, что теперь люди будут наблюдать за состоянием певицы.

Ранее российский журналист Алексей Пивоваров заболел коронавирусом через два месяца после того, как ему ввели вакцину «Спутник V». Он сообщил, что вакцинировался добровольно в рамках съемок документального фильма для своего YouTube-канала. В то же время он намекнул, что участвовал в исследовании вакцины, но не знал, дали ему препарат или плацебо.

Фото Алены Апиной из соцсетей.

528

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter