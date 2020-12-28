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Шоу-бизнес

Гарик Харламов придумал «самый рейтинговый бой на всем постсоветском пространстве»

15:46 28 декабря 2020
Гарик Харламов

Российский шоумен Гарик Харламов, получивший жесткую «ответку» после шутки в адрес Дмитрия Гордона, решил снова обсуждать украинского журналиста. Юморист написал в своем Instagram, что при подаче заявки в MMA огромный ажиотаж вызвал бы бой Дмитрия Гордона с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым.

Гарик Харламов опубликовал видео тренировки Дмитрия Гордона в спортзале, где он отрабатывает удары на манекене. В посте шоумен написал: «Слушайте, мне кажется если бы Гордон и Соловьев подали бы заявку и реально забились бы, то это был бы самый рейтинговый бой на всем постсоветском пространстве».

Он уверен, что этот бой собрал бы и хорошую кассу.

У поста больше двух миллионов просмотров! А самый рейтинговый комментарий оставил российский сценарист и соавтор многих песенных хитов Семена Слепакова Джавид Курбанов: «Кадык на пол бросил. Культурные любди так не поступают».

Ранее сообщалось, что Харламов потроллил легендарный кинематографический поединок Брюса Ли с Чаком Норрисом.

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