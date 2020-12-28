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Шоу-бизнес

«Запах елки и вкус оливье мне недоступны»: Сергей Жигунов слег с коронавирусом

17:21 28 декабря 2020
Сергей Жигунов

Российский киноактер Сергей Жигунов, у которого недавно произошел конфликт с режиссером фильма «Гардемарины, вперед!», заявил в своем Instagram, что заболел коронавирусом.

«Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть», — написал Жигунов.

Он отметил помощь врачей Ялтинского ковидного госпиталя.

В комментариях фолловеры желают актеру скорейшего выздоровления.

Напомним, Сергей Жигунов ответил на вопрос, встречался ли он в последнее время с Анастасией Заворотнюк.

Ранее сообщалось, что с коронавирусом в реанимацию попала Алиса Фрейндлих — у 86-летней артистки 80% поражения легких.

Фото: Instagram Жигунова

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