Мел Гибсон в роли Санты и комедия «Первое Рождество»: что посмотреть в кино на Новый год

В последний день 2020 года в украинский прокат выходят четыре новых фильма. Поклонники Вуди Аллена смогут увидеть 49-ю картину американского режиссера, которая называется «Фестиваль Рифкина». Мел Гибсон снялся в черной комедии «Охота на Санту». Украинские зрители получили возможность познакомиться с самым кассовым итальянским фильмом 2019 года, комедией «Первое Рождество». Для самых маленьких зрителей предлагается южнокорейский мультфильм «Пингвиненок Пороро: Пираты острова сокровищ».

«Фестиваль Рифкина»

(12+, Испания — Италия — США, Mediapro, комедия)

Супруги-американцы отправляются в Сан-Себастьян на престижный международный кинофестиваль. Горячее испанское солнце, новые знакомства, сама атмосфера фестиваля порождают множество соблазнов, перед которыми очень сложно устоять…

Это 49-й фильм знаменитого американского режиссера Вуди Аллена. В феврале 2019 года студия Amazon разорвала с ним контракт, согласно которому мэтр должен был снят пять фильмов. Причиной тому стали в очередной раз предъявленные Аллену обвинения в сексуальном насилии. В сентябре того же года стало известно, что Вуди приступает к съемкам новой картины в Испании. Заказчиком выступила его собственная компания Mediapro. Режиссеру удалось привлечь в проект двукратного обладателя премии «Оскар» Кристофа Вальца («Джанго освобожденный», «Бесславные ублюдки»), известного французского актера Луи Гарреля («Офицер и шпион»), испанского актера Сержи Лопеса («Человек, который убил Дон Кихота»), голливудскую актрису Джину Гершон («Шоугелз»), испанскую актрису Елен Анайя, получившую премию «Гойя» за роль в фильме Педро Альмодовара «Кожа, в которой я живу». Аллен снял несколько сцен, использовав идеи из своих любимых картин. Эти цитаты стали данью таланту режиссеров, к которым Вуди испытывает бесконечное уважение и восхищение — Федерико Феллини, Ингмар Бергман, Франсуа Трюффо. При этом он намеренно повторил ошибку, допущенную Бергманом в «Седьмой печати», когда главный герой играет в шахматы со Смертью. Доска в этой картине, а также в «Фестивале Рифкина» установлена перед игроками неправильно.

В Испании фильм вышел в прокат в начале октября, в Италии — в ноябре. Общие сборы составили 902 тысячи долларов.

«Охота на Санту»

(16+, США, Saban Films, комедия, боевик, бюджет — 20 миллионов долларов)

Капризный богатый мальчишка очень обиделся на Санта-Клауса, получив на Рождество кусок угля в качестве подарка за свое плохое поведение. Вместо того чтобы исправиться, он нанимает киллера. Оказывается, что у профессионального убийцы свои счеты с Сантой…

Эту черную комедию сняли братья Эшом и Йен Нелмсы, известные по фильмам «Вафельная улица» и «Преступление в маленьком городе». Роль Санты досталась Мелу Гибсону. Киллера сыграл Уолтон Гоггинс («Человек-муравей и Оса»). Картина получила низкую оценку от критиков. Большинство из них считает, что для комедии она излишне серьезна, а до драмы или фильма-притчи явно не дотягивает. Известный американский кинокритик Дэвид Эрлич написал: «Охота на Санту» хуже куска угля в вашем рождественском чулке". В американском прокате сборы составили 1,2 миллиона долларов.

«Первое Рождество»

(6+, Италия, Medusa Film, комедия, бюджет — 7 миллионов долларов)

Два совершенно разных человека за несколько дней до Рождества каким-то чудом оказываются в древней Палестине. Сальво — убежденный атеист и еще вор к тому же. Валентино — католический священник. Эти двое становятся очевидцами рождения Иисуса. Более того, они спасают младенца от царя Ирода! Эти приключения открывают в Сальво и Валентино много того, о чем они даже не догадывались.

Фильм сняли популярные в Италии комики Сальво Фикарра и Валентино Пиконе. «Первое Рождество» вышло в итальянский прокат в 2019 году. Картина стала одной из самых кассовых в истории страны, собрав без малого 17 миллионов долларов.

«Пингвиненок Пороро: Пираты острова сокровищ»

(0+, Южная Корея, Ocon Studios, анимационный фильм для семейного просмотра)

Пингвиненок Пороро — один из самых популярных мультипликационных героев в Южной Корее. О его приключениях снято несколько полнометражных мультфильмов. «Пираты острова сокровищ» — пятая часть этой серии. Пороро отправляется на поиски клада и сталкивается с капитаном Сильвером, самым хитрым и опасным пиратом, которого придумал автор бессмертного романа «Остров сокровищ» Роберт Стивенсон. В Корее мультик собрал 4,9 миллиона долларов. Вместе с этой частью прокатчики в Украине предлагают посмотреть также 36-минутный мультик «Пингвиненок Пороро: Новогодние приключения».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие фильмы вышли в прокат в украинских кинотеатрах на прошлой неделе.

97

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter