«Я офигел»: Птушкин рассказал, почему до сих пор не забрал награду от Зеленского

Украинский тревел-блогер и телеведущий Антон Птушкин, удостоенный звания «Заслуженный журналист Украины», никак не может выкроить время, чтобы забрать награду. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале Юрия Дудя.

Известный путешественник Антон Птушкин признался, что сильно удивился, когда узнал о присвоении ему президентом Владимиром Зеленским звания «Заслуженный журналист Украины».

«Я был на съемках, и мне директор скидывает этот скриншот. Я офигел, если честно. Для меня это какой-то оксюморон: где я, где журналистика и где заслуженный журналист Украины? Для меня журналистика — это люди, которые занимаются ею 10, 20, 30 лет, всю жизнь занимаются и заслуживают этого звания. Но я просто чувак с камерой. У меня ощущение, что я вообще и близко не заслуживаю этой награды, но мне мегаприятно», — сказал Птушкин.

Он отметил, что пока не успевает забрать награду из-за плотного графика.

Напомним, Антона Птушкина задержали на венгерской границе — причиной стало водительское удостоверение.

Фото: скриншот интервью

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