Еще одна претендентка на «Холостячку-2»: раздетая Мишель Андраде в постели завела поклонников

Украинская певица и телеведущая Мишель Андраде сфотографировалась в постели —— поклонники призывают ее участвовать в реалити «Холостячка». Снимок артистка опубликовала в своем Instagram.

Пост Мишель Андраде с пикантной фотографией вызвал много восторженных комментариев фолловеров, среди них: «Хотела бы увидеть тебя в Холостячка».

При этом многие поклонники шоу хотят увидеть в реалити «Холостячка-2» известную украинскую телеведущую Лесю Никитюк, которая долгое время не комментировала возникающие вокруг нее слухи по поводу участия в телешоу. На затем все-таки написала в соцсети, что пока еще не знает, пойдет ли она в шоу.

При этом многие звезды шоу-бизнеса также считают, что в реалити должна быть именно Леся Никитюк.

Фото: Instagram Мишель Андраде

74

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter