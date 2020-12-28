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Шоу-бизнес

Еще одна претендентка на «Холостячку-2»: раздетая Мишель Андраде в постели завела поклонников

21:27 28 декабря 2020
Мишель Андраде

Украинская певица и телеведущая Мишель Андраде сфотографировалась в постели —— поклонники призывают ее участвовать в реалити «Холостячка». Снимок артистка опубликовала в своем Instagram.

Пост Мишель Андраде с пикантной фотографией вызвал много восторженных комментариев фолловеров, среди них: «Хотела бы увидеть тебя в Холостячка».

При этом многие поклонники шоу хотят увидеть в реалити «Холостячка-2» известную украинскую телеведущую Лесю Никитюк, которая долгое время не комментировала возникающие вокруг нее слухи по поводу участия в телешоу. На затем все-таки написала в соцсети, что пока еще не знает, пойдет ли она в шоу.

При этом многие звезды шоу-бизнеса также считают, что в реалити должна быть именно Леся Никитюк.

Фото: Instagram Мишель Андраде

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