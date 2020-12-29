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Шоу-бизнес

«Квартал 95» «надоел» зрителям

7:55 29 декабря 2020
Евгений Кошевой

Артисты «Кватала 95» проанонсировали новогоднее выступление — однако некоторые зрители негативно высказались по этом поводу. Сообщение было размещено в Instagram «Квартал 95»

«Сказать, что этот год был тяжелым — это не сказать ничего! Поэтому, все, что мы можем сделать, это оставить все плохое в 2020, простить всех неприятных людей и включить новогодний „Вечерний квартал“ 31 декабря в 20:21 на 1+1. Настраиваемся только на положительные эмоции и крутые события в новом 2021 вместе!» — написано в сообщении «Квартала 95».

Однако не все зрители позитивно отнеслись к анонсу новогоднего шоу: «Был хороший коллектив, а чем стал», «Надоели, ужас».

Ранее «Квартал вызвал негодование шуткой про предпринимателей.

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