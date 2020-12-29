Джулия Робертс стала двоюродной бабушкой

Дочь актера Эрика Робертса и племянница кинозвезды Джулии Робертс родила первенца. 29-летняя Эмма Робертс, известная по сериалам «Американская история ужасов», «Нетакая», «Королевы крика», а также фильмам «Оторва» и «Крик 4», дала сыну имя Роудс. Отец ребенка — 36-летний бойфренд Эммы Гаррет Хедлунд, игравший роль Патрокла в фильме «Троя». Они встречаются с марта 2019 года.

Эмма и Гаррет

Ранее в интервью Робертс признавалась, что мечтала стать мамой буквально с детства. Она также призналась, что на всякий случай заморозила свои яйцеклетки. Поскольку ей поставили диагноз эндометриоз, который может вызывать бесплодие. Однако забеременела она естественным путем. Для нее и для Гаррета это стало сюрпризом.

Эмма и Джулия Робертс

В ноябре беременная Эмма сделала фотосессию для журнала Cosmopolitan. Автором снимков стала известный украинский фэшн-фотограф и режиссер клипов Саша Самсонова.

Фото Instagram



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