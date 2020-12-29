Сын Оксаны Марченко блеснул на кухне готовкой ужина

Модель и Instagram-блогер Екатерина, недавно опубликовавшая романтические фото с супругом — сыном телеведущей Оксаны Марченко Богданом, «поймала» в кадр мужа в более прозаической обстановке — на кухне.

На коротком видео, которое Екатерина выложила в сториз в своем Instagram, зафиксировано, как Богдан Марченко «колдует» у плиты.

«Муж готовит ужин», — комментирует кадры Екатерина. Похоже, на ужин у супружеской четы ожидались стейки, которые как раз присыпал специями Богдан Марченко.

Недавно Екатерина поделилась с подписчиками фотографией, на которой она снялась вместе со свекровью — 47-летней телеведущей Оксаной Марченко. Они позировали на улице возле украшенного к новогодним праздникам ресторанчика. В сети обратили внимание на то, как молодо на этой фотографии выглядит Оксана Марченко — едва ли не ровесницей своей невестки.

Фото — скриншот

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