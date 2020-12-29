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Шоу-бизнес

Популярная рэперша ополчилась на Свинку Пеппу, подающую дурной пример ее двухлетней дочке

11:13 29 декабря 2020
Свинка Пеппа

Популярная американская рэперша Карди Би (настоящее ее имя Белкалис Марленис Альманзар) объявила войну Свинке Пеппе. Дело в том, что двухлетняя дочь певицы Калчер обожает смотреть этот британский мультсериал, но мама считает, что он плохо на нее влияет. В частности, 28-летняя Карди Би пожаловалась в соцсети Twitter, что девочка, подражая любимой героине, прыгает в лужах. И таким образом уже испортила дорогие фирменные сапоги-«угги» бренда Ugg.

«Моя малышка смотрела „Свинку Пеппу“, и теперь каждый раз, когда видит лужу, она хочет топнуть по ней. Эта фигня так меня напрягает! Она испортила свои угги… Да что тебя, Свинка Пеппа! Твои дни сочтены!», — написала рэперша, щедро перемежая свою речь непечатными выражениями.

Некоторые родители поддержали американку, отметив, что с их детьми происходит то же самое. Малыши-американцы еще и перенимают у свинки ее британский акцент, а потом делают замечания взрослым, утверждая, что они говорят неправильно.

Но кто-то из мам посоветовал рэперше купить ребенку простые резиновые сапоги и разрешить прыгать по лужам, отметив, что детям вовсе не нужна обувь стоимостью в сотни долларов.

Карди Би

Калчер

Ранее «ФАКТЫ» писали, что передумавшая разводиться рэперша Карди Би сделала мужу роскошный подарок и засняла реакцию на видео.

Фото Instargam

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