28.12 / 28.37 34.11 / 34.62
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Андрей Разин дал свою разгадку с отцовством ведущего «Модного приговора»

11:34 29 декабря 2020
Александр Васильев

Продюсер Андрей Разин предположил, что сыном известного модельера и телеведущего Александра Васильева может быть блогер Андрей Тимофеев.

Об этом Разин пишет в Instagram, где публикует фото Тимофеева, Васильева, а также рэпера Моргенштерна, которого также «заподозрили» в родстве с модельером. Андрей Разин утверждает, что Андрей Тимофеев — копия телеведущего «Модного приговора» и обещает со временем поведать о том, «какой бурный роман» был у Александра Васильева в Беларуси.

Ранее Андрей Разин уже интриговал аудиторию сценарием нового выпуска шоу «Давай поженимся». Продюсер сообщил, что авторы программы якобы будут сравнивать ДНК-тесты рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) и ведущего шоу «Модный приговор» Александра Васильева.

Фото из Википедии.

49

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана внезапно опубликовала откровенное фото

Виталий Кличко

Журналистка Крюкова на похоронах Кернеса подслушала разговор и устроила скандал вокруг Кличко

Евгений Кошевой

«Квартал 95» «надоел» зрителям

Елена Кравец

«Поправилась?» Перемена в фигуре Елены Кравец вызвала вопросы

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер