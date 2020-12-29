Андрей Разин дал свою разгадку с отцовством ведущего «Модного приговора»

Продюсер Андрей Разин предположил, что сыном известного модельера и телеведущего Александра Васильева может быть блогер Андрей Тимофеев.

Об этом Разин пишет в Instagram, где публикует фото Тимофеева, Васильева, а также рэпера Моргенштерна, которого также «заподозрили» в родстве с модельером. Андрей Разин утверждает, что Андрей Тимофеев — копия телеведущего «Модного приговора» и обещает со временем поведать о том, «какой бурный роман» был у Александра Васильева в Беларуси.

Ранее Андрей Разин уже интриговал аудиторию сценарием нового выпуска шоу «Давай поженимся». Продюсер сообщил, что авторы программы якобы будут сравнивать ДНК-тесты рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) и ведущего шоу «Модный приговор» Александра Васильева.

Фото из Википедии.

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