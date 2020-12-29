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Шоу-бизнес

Полиция обнаружила Бари Алибасова в невменяемом состоянии

12:02 29 декабря 2020
Бари Алибасов

Продюсера Бари Алибасова нашли в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения — полицейским пришлось вскрывать дверь в его квартире.

Как передает «112», в полицию обратились родственники продюсера, которые предположили, что Алибасову нужна помощь — он не открывал дверь.

Теперь Бари Каримовича «откачивают» медики.

Напомним, что недавно адвокат продюсера Сергей Жорин сообщил, что ему позвонил Бари Алибасов и спросил, как лучше покончить с собой — он, мол, устал от жизни.

А с неделю назад, 24 декабря, суд таки расторг брак продюсера Барии Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, удовлетворив все исковые требования последней.

Фото Бари Алибасова из соцсетей.

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