Полиция обнаружила Бари Алибасова в невменяемом состоянии

Продюсера Бари Алибасова нашли в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения — полицейским пришлось вскрывать дверь в его квартире.

Как передает «112», в полицию обратились родственники продюсера, которые предположили, что Алибасову нужна помощь — он не открывал дверь.

Теперь Бари Каримовича «откачивают» медики.

Напомним, что недавно адвокат продюсера Сергей Жорин сообщил, что ему позвонил Бари Алибасов и спросил, как лучше покончить с собой — он, мол, устал от жизни.

А с неделю назад, 24 декабря, суд таки расторг брак продюсера Барии Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, удовлетворив все исковые требования последней.

Фото Бари Алибасова из соцсетей.



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