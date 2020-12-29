«Одним словом — бомба»: «Холостячка» в украинской переозвучке заиграла новыми красками

Львовянин Виктор Самохвалов сделал смешную переозвучку популярного шоу «Холостячка», которое заиграло новыми красками.

Так, в его версии участники шоу заговорили не просто по-украински, но львовской гварой. Да и диалоги вовсе не те, что в реальном шоу. «По вашим многочисленным просьбам», — пишет Виктор Самохвалов и выкладывает переиначенное им видео на своей страничке в социальных сетях.

Интернет-пользователи по достоинству оценили юмор автора. Один из самых популярных комментариев: «Если бы такая озвучка была сразу, думаю, шоу это бы пошло на пользу».

Напомним, что победитель первого сезона реалити-шоу «Холостячка» Александр Эллерт, опубликовавший «беременное» фото Ксении Мишиной, признался, что фотография сделана в Photoshope. «Извините, извините, но это просто неудачная шутка, просто Ксю показала, что меня ждет чуть дальше, и буду ли я ее любить с таким животом. Ну конечно же, буду», — написал он в социальных сетях.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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