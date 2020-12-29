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«Первыми сняли артиста в застенках ИК-4»: у Михаила Ефремова «побывали гости».

15:04 29 декабря 2020
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Актер Михаил Ефремов, признанный виновником смертельного ДТП, отбывает срок в колонии, обучаясь швейному делу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты приехали в Белгородскую область, где находится колония, и сфотографировали артиста в застенках ИК-4. Они отмечают, что этот отряд отличается облегченными условиями содержания, его неофициально называют «новый дом».

Актер осваивает специальность швеи-моториста — это должно занять от одного до трех месяцев. По словам сотрудников колонии, Ефремов привилегий не требует, все распоряжения администрации выполняет.

Артист ведет переписку с родными и поклонниками и не оставляет надежду открыть на территории колонии любительский театр.

Ранее сообщалось, что Ефремов столкнулся с препятствием для создания театра в колонии.

Фото: Mash

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