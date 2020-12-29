Стало известно о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих

Из-за коронавирусной пневмонии актриса театра и кино Алиса Фрейндлих все еще находится в реанимации в Санкт-Петербурге, но у врачей есть хорошие новости. Как сообщает 78.ru, пациентку еще раз обследовали, и степень поражения легких оказалась не такой критической, как сообщалось ранее (не 80%, а менее 50%).

Состояние Фрейндлих врачи оценивают как стабильно тяжелое, без ухудшения.

До того, как попасть в больницу, актриса около недели пыталась лечить COVID-19 в домашних условиях. 25 декабря 86-летнюю Алису Бруновну вместе с дочерью поместили на лечение в больницу № 122 Санкт-Петербурга. 52-летняя дочь Фрейндлих переносит болезнь легче, и лежит в обычной палате.

Фото alisa-freindlih.ru

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