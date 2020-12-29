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Шоу-бизнес

Преобразившаяся Гузеева покрасовалась с челкой и «врезала нытикам»

15:23 29 декабря 2020
Лариса Гузеева

Актриса и телеведущая в «Давай поженимся» Лариса Гузеева раскритиковала «нытиков», которые не радуются приходу «самого радостного праздника» — Нового года.

«Новый год — самый радостный праздник и глупцы те, кто стенают, что стали старше на год», — пишет Лариса Гузеева в Instagram и добавляет, что сама она всегда загодя «фантазирует» о наряде, праздничном столе и подарках.

Она также выложила фотографию, где позирует в нарядном платье в пол и с новой прической — Гузеева сделала челку.

Ранее Гузеева обрушилась с критикой на интернет-пользователей, которые «рыскают» в соцсетях по страничкам известных людей и «гадят». Она сравнила таких людей со злыми бабушками, у которых много свободного времени.

Кстати, «Давай поженимся» часто становится мишенью для шуток шоумена Гарика Харламова, который высмеивает различные эпизоды телепередачи.

Фото Ларисы Гузеевой из социальных сетей.

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