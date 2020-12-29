28.10 / 28.34 34.10 / 34.60
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Высадившаяся на Мальдивах Бузова поразила фолловеров худобой

15:54 29 декабря 2020
Ольга Бузова

Популярная российская тусовщица и певица Ольга Бузова, отправившаяся в «секретный» отпуск на Мальдивы, поразила фолловеров своей худобой — ей даже посоветовали немного поправиться.

В своем Instagram Бузова выложила фото, сделанное возле трапа маленького самолета. На ней — топ, шорты и традиционный для Мальдив венок. Певица пишет, что «почти никому не говорила» об отпуске поскольку «волновалась, что может что-то случиться».

На фотографии отчетливо просматриваются ребра потягивающейся Бузовой, на что тут же отреагировали фолловеры:

«Олечка похудела, Вам не идет, поправляйтесь давайте) здоровье важнее».
«Оля, надо немного поправиться, очень похудела».
«Худая слишком».

Ранее Ольга выложила в соцсетях фото со своей мамой — на фотографии Ирина Александровна Бузова выглядит очень молодо, едва ли не моложе собственной дочери.

Фото со странички Ольги Бузовой в соцсетях.

128

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Кошевой

«Квартал 95» «надоел» зрителям

Виталий Кличко

Журналистка Крюкова на похоронах Кернеса подслушала разговор и устроила скандал вокруг Кличко

Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана внезапно опубликовала откровенное фото

Камалия

«Скоро сделаю заявление»: Камалия обеспокоила фанатов из-за посещения онкоцентра

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер