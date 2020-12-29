Высадившаяся на Мальдивах Бузова поразила фолловеров худобой

Популярная российская тусовщица и певица Ольга Бузова, отправившаяся в «секретный» отпуск на Мальдивы, поразила фолловеров своей худобой — ей даже посоветовали немного поправиться.

В своем Instagram Бузова выложила фото, сделанное возле трапа маленького самолета. На ней — топ, шорты и традиционный для Мальдив венок. Певица пишет, что «почти никому не говорила» об отпуске поскольку «волновалась, что может что-то случиться».

На фотографии отчетливо просматриваются ребра потягивающейся Бузовой, на что тут же отреагировали фолловеры:

«Олечка похудела, Вам не идет, поправляйтесь давайте) здоровье важнее».

«Оля, надо немного поправиться, очень похудела».

«Худая слишком».

Ранее Ольга выложила в соцсетях фото со своей мамой — на фотографии Ирина Александровна Бузова выглядит очень молодо, едва ли не моложе собственной дочери.

Фото со странички Ольги Бузовой в соцсетях.

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