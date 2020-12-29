Соломия Витвицкая застряла в заснеженных горах в Калифорнии

Ведущая ТСН на канале «1+1» Соломия Витвицкая, высказавшаяся по поводу отсутствия детей, застряла в заснеженных горах в Калифорнии. Она рассказала, что зимний отпуск проводит у друзей в США. Соломия остановилась в Лос-Анджелесе. Чтобы окунуться в зимнюю сказку, она вместе с подругой на авто отправились за 100 километров от города в горы. Пейзажи и атмосфера там действительно сказочные, а вот дорога домой оказалась не без приключений. Выпало много снега и множество машин оказались заблокированными в горах, поскольку авто на летней резине разворачивало на дороге.

«12 часов понадобилось, чтобы преодолеть 100 километров гололеда на летней резине. Но сказочное настроение в снежной сказке все равно останется с нами навсегда», — поделилась Соломия.

Она удивилась, что за все время, пока они были заблокированы на дороге, не увидели ни одной снегоуборочной техники. Но зато люди помогали друг другу, местные жители предлагали горячий чай и еду. Люди просто выходили из машин, играли в снежки.

Ранее Соломия Витвицкая оконфузилась в прямом эфире, забыв надеть туфли.

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