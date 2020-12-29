Наелись бутербродов, яиц, сальца: Ирма Витковская о съемках в украинском фэнтези «Сказка старого мельника»

За первые 10 дней проката украинское фэнтези «Сказка старого мельника» стало самым кассовым украинским фильмом с начала пандемии. Семейное кино объединило многих звезд украинского кинематографа. В нем снимались Ада Роговцева, Остап Ступка, Анна Кошмал, Ирма Витовская, Анатолий Хостикоев, Алексей Вертинский, Владимир Горянский и другие.

«Чтобы снять такое кино, нужно много усилий со всех сторон. Работа невероятная и, вы видели сами, серьезная, сложная. Прекрасно все снято, прекрасные актеры, мастера своего дела. И, конечно, я хочу, чтобы государство заботилось об украинском кино», — подчеркнула украинская актриса театра и кино Ада Роговцева.

Фильм стал интересной лентой для всей семьи, притягивая зрителя колоритными персонажами, атмосферными и масштабными локациями, а также зрелищными трюками и спецэффектами. В сказке герои попадают в плен, путешествуют, испытывают свои силы, влюбляются, проверяют силу дружбы. Картина наполнена добрыми и злыми мифическими героями.

«Эта замечательная история никого не оставит равнодушным, ни вас, ни ваших деток! Сказка на экранах все зимние праздники, так что идите всей семьей и смотрите „Сказку старого мельника“ в кинотеатрах», — сказала актриса Анна Кошмал, которая сыграла в фильме главную героиню Христину.

По словам актрисы театра и кино Ирмы Витовской, все звезды, которые есть в Украине, собрались в этом фильме: «У нас прикольная команда, у всех есть чувство юмора и самоиронии. Если бы мы играли все серьезно, то это было бы совершенно не страшно и не смешно. У меня почти все сцены были с моим „подкаблучником“, нам правда было вкусно — наелись бутербродов, яиц, сальца. Жаль, конечно, что мало, но дальше — больше».

Несмотря на высокую конкуренцию со стороны дорогого мирового кинопродукта, сети кинотеатров уже поставили в расписание на январь «Сказку старого мельника», и некоторые даже увеличили количество сеансов.

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