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Шоу-бизнес

"Аллегрова?" Фолловеры не узнали сильно изменившуюся Вайкуле

18:35 29 декабря 2020
лайма вайкуле

Певица-легенда Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости. Перед записью новогоднего поздравления поклонникам в Instagram Лайма сделала новую прическу, выбрала очки в изящной оправе и отказалась от броского макияжа. Певица выглядела настолько молодо, что некоторые фанаты даже не узнали звезду.

Лайму спутали с молодящейся Ириной Аллегровой и поняли ошибку, лишь услышав голос.

Напомним, ранее Вайкуле вместе с Монатиком выпустили новый клип «На улице Пикадилли».

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