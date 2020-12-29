"Аллегрова?" Фолловеры не узнали сильно изменившуюся Вайкуле

Певица-легенда Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости. Перед записью новогоднего поздравления поклонникам в Instagram Лайма сделала новую прическу, выбрала очки в изящной оправе и отказалась от броского макияжа. Певица выглядела настолько молодо, что некоторые фанаты даже не узнали звезду.

Лайму спутали с молодящейся Ириной Аллегровой и поняли ошибку, лишь услышав голос.

Напомним, ранее Вайкуле вместе с Монатиком выпустили новый клип «На улице Пикадилли».

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