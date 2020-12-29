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Исполнитель знаменитых советских хитов умер от коронавируса

19:07 29 декабря 2020
владимир ефименко

В России в возрасте 66 лет умер автор советских хитов, солист ансамбля «Лейся, песня» Владимир Ефименко. Коллеги певца подтвердили, что причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции.

Владимир Ефименко заразился в начале декабря, болезнь протекала очень тяжело, две недели вокалист провел в реанимации. 28 декабря стало известно, что организм не справился с инфекцией — Ефименко скончался. Похоронят певца на родине в Астраханской области.

ефименко

Поэт Владислав Самсонов рассказал, что у Ефименко были большие планы — он готовил диск к 45-летию ансамбля «Лейся, песня». Также готовился творческий вечер, куда собирались пригласить и Ефименко.

Ефименко стал первым и самым известным исполнителем хитов «Обручальное кольцо», «Родная земля», «Вот увидишь». Был участником «золотого состава» ВИА «Лейся, песня».

Фото via_leisya_pesnya/instagram

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владимир ефименко

Исполнитель знаменитых советских хитов умер от коронавируса

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