Смерть Кернеса стала поводом для шутки в «Лиге смеха»

В юмористическом шоу «Лига смеха» жестко пошутили на тему выборов в Харькове и смерти переизбранного мэра Геннадия Кернеса. Комик Владимир Черняк из команды «Наш формат» уже дал прогноз по поводу следующих выборов в городе.

«По последним социологическим опросам, на следующих выборах мэра Харькова победит медиум Оксана, потому что она умеет общаться с Кернесом», — заявил он.

Напомним, Геннадия Кернеса увезли из Харькова на лечение в Германию 17 сентября. Октябрьские выборы мэра города, ноябрьское оглашение результатов и декабрьское собрание горсовета в новом составе проходили без участия градоначальника. 17 декабря было объявлено, что Кернес умер в Берлине. 23 декабря состоялись похороны мэра.

Новые выборы Харькову обещают не раньше октября 2021 года. А политолог Олег Саакян обратил внимание, что команда Кернеса была готова к его смерти.

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