28.05 / 28.30 34.10 / 34.60
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Молодой жене Виктора Павлика пришлось исправлять пост об отношении к мужу

7:50 30 декабря 2020
катя репяхова

Четвертая жена Виктора Павлика пожаловалась в Instagram, каким тяжелым для их семьи стал 2020 год. Но наградой за все это стали переосмысленные отношения с мужем и подтверждение крепких чувств у пары. Екатерина рада, что ей удалось доказать недругам отсутствие меркантильных мотивов в выходе замуж за певца.

«Мы пережили отсутствие работы, смерть, отмену свадьбы, сложное финансовое положение… Но этот год показал, что я люблю своего мужа точно не за звание или количество денег (как многие меня упрекали)», — уверяет Екатерина.

Описывая свои новые отношения с супругом, Екатерине пришлось исправить публикацию, чтобы избежать недопонимания. Из диалога стало понятно, что автор стерла в посте слова «лично мне», поскольку там они выглядели неуместно.

Напомним, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова зарегистрировали брак 29 мая 2020 года, но пышную свадьбу и празднования паре пришлось отменить.

107

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анна Корсун

«Как же надоели ваши раздвинутые ноги»: MARUV раскритиковали читатели

кернес

Смерть Кернеса стала поводом для шутки в «Лиге смеха»

Евгений Кошевой

«Квартал 95» «надоел» зрителям

Виталий Кличко

Журналистка Крюкова на похоронах Кернеса подслушала разговор и устроила скандал вокруг Кличко

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер