Молодой жене Виктора Павлика пришлось исправлять пост об отношении к мужу

Четвертая жена Виктора Павлика пожаловалась в Instagram, каким тяжелым для их семьи стал 2020 год. Но наградой за все это стали переосмысленные отношения с мужем и подтверждение крепких чувств у пары. Екатерина рада, что ей удалось доказать недругам отсутствие меркантильных мотивов в выходе замуж за певца.

«Мы пережили отсутствие работы, смерть, отмену свадьбы, сложное финансовое положение… Но этот год показал, что я люблю своего мужа точно не за звание или количество денег (как многие меня упрекали)», — уверяет Екатерина.

Описывая свои новые отношения с супругом, Екатерине пришлось исправить публикацию, чтобы избежать недопонимания. Из диалога стало понятно, что автор стерла в посте слова «лично мне», поскольку там они выглядели неуместно.

Напомним, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова зарегистрировали брак 29 мая 2020 года, но пышную свадьбу и празднования паре пришлось отменить.

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