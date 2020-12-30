Ребенок Ксении Собчак «вкалывает как проклятый»

Сын Ксении Собчак и артиста Максима Виторгана уже освоил навыки самопрезентации в Instagram. Платону сейчас только четыре года, но он сумел записать видеопослание Деду Морозу с указанием основных достижений в 2020 году.

«Дорогой, дедушка Мороз. Я занимался, хорошо себя вел, с папой, мамой, бабулей хорошо разговаривал, учился, работал много», — перечислял свои достижения мальчик в расчете на хорошие подарки.



Подписчикам Собчак особо пришлась по душе фраза о трудовых подвигах Платона.

Напомним, на четвертый день рождения Платона маме Ксении пришлось самой выступить в роли аниматора и развлекать сына песнями и танцами.

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