«Клоуны перестали быть востребованы?» Гарику Харламову пришлось оправдываться после "горе-шутки"
Шоумен Гарик Харламов решил пошутить над незатейливыми попытками пользователей раскрутить бизнес в Instagram, но столкнулся с тем, что не все фолловеры понимают такого рода юмор. Горе-шутка подписчикам «не зашла».
Харламову пришлось огрызаться, после того как начались намеки на вынужденные подработки вышедших из моды клоунов.
Напомним, ранее Харламов попытался шутить о телеведущем Дмитрии Гордоне. Реакция подписчиков автора удивила, Харламов заявил, что некоторые дошли «до маразма».
Фото garikkharlamov/Instagram
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