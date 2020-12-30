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Шоу-бизнес

«Клоуны перестали быть востребованы?» Гарику Харламову пришлось оправдываться после "горе-шутки"

8:42 30 декабря 2020
харламов

Шоумен Гарик Харламов решил пошутить над незатейливыми попытками пользователей раскрутить бизнес в Instagram, но столкнулся с тем, что не все фолловеры понимают такого рода юмор. Горе-шутка подписчикам «не зашла».

Харламову пришлось огрызаться, после того как начались намеки на вынужденные подработки вышедших из моды клоунов.


Напомним, ранее Харламов попытался шутить о телеведущем Дмитрии Гордоне. Реакция подписчиков автора удивила, Харламов заявил, что некоторые дошли «до маразма».

Фото garikkharlamov/Instagram

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