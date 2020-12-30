«Валерий, ты очнулся?» Постаревший Леонтьев выругался матом на подколку Игоря Крутого

Певец Валерий Леонтьев, на концертах предстающий бодрым и активным, вне сцены выглядит на все свои семь десятков прожитых лет. Кроме того, Леонтьеву уже тяжело даются многочасовые перелеты, что и показала недавняя стычка с Игорем Крутым в аэропорту.

Когда друзья летели в США. Крутой увидел, что Леонтьев заснул на стуле, и решил подшутить, тайком засняв приятеля в неприглядной позе. «Валерий, ты очнулся?» — наигранно удивляется Крутой, когда видит, что Леонтьев уже не спит. В ответ артист не удержался от матерной брани.

Напомним, Леонтьев недавно появился на литературной презентации и напугал постаревшим видом. При этом на фото со съемок новогодних телешоу артист выглядел веселым и намного моложе своих лет.

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